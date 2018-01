Barbarense é líder do Grupo 1 O clássico regional entre União Barbarense e Rio Branco terminou empatado, por 1 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Antônio Guimarães, em Santa Bárbara D?Oeste. Com o empate, o Barbarense assumiu a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista com sete pontos, permanecendo o Rio Branco em quarto lugar com cinco pontos. A partida começou muito movimentada, com o União Barbarense abrindo o marcador logo aos três minutos, com Luciano Santos, de calcanhar, após um cruzamento de Émerson Ávila. O Rio Branco não se abateu e aos sete minutos empatou a partida com Ademir escorando um cabeceio no levantamento do veterano Macedo. Mas, depois do início eletrizante, os times se acomodaram e sentindo o forte calor, Barbarense e Rio Branco deixaram as emoções para o segundo tempo. A chance da vitória ficou nos pés do veterano Gilson Batata, que errou um pênalti aos 17 minutos, com o goleiro Gustavo fazendo grande defesa. No domingo anterior, na vitória contra o Palmeiras, Batata já havia desperdiçado outro pênalti. O atacante perdeu outros gols e deixou o campo vaiado pelo torcida do União. Nos minutos finais, tanto União Barbarense, como Rio Branco, criaram chances de gol, mas falharam na conclusão. ?Clássico é isto, mas tivemos uma infelicidade de errar um pênalti, senão o resultado seria outro", comentou Luciano Santos, autor do primeiro gol da partida. ?Nosso time batalhou até o último momento buscando a vitória. O resultado acabou sendo bom, já que estamos com cinco pontos, mas um jogo a menos que Barbarense, Guarani e Palmeiras, que estão à nossa frente", justificou o treinador do Rio Branco, Ademir Fonseca. Ficha Técnica: União Barbarense: Cristiano; Márcio Goiano, Émerson, Romildo e Émerson Ávila; Luciano Santos, Marquinhos, Rodriguinho e Bilu (Paulista); Gilson Batata (Rivaldo) e Romualdo (Paulinho). Técnico: Paulo Comelli. Rio Branco: Gustavo; Germano, Ilton, Thiago e Bill; Damon, Rafael e Igor; Espíndola (Michel), Macedo (Marcelo Carioca) e Ademir (Emerson). Técnico: Ademir Fonseca. Gols: Luciano Santos aos três minutos e Ademir aos sete minutos do primeiro tempo. Juiz: Sálvio Spinola Fagundes Filho. Cartão amarelo: Macedo, Ademir, Marquinhos, Ilton, Damon, Espíndola e Bilu. Local: Estádio Antônio Guimarães, Santa Bárbara D?Oeste.