Barbarense e Noroeste só empatam União Barbarense e Noroeste encerraram a terceira rodada do primeiro turno da segunda fase da Copa FPF empatando em 1 a 1 em Santa Bárbara d?Oeste, nesta terça-feira à noite. O Noroeste, agora, é o vice-líder do Grupo 9, com cinco pontos, um a menos que o EC Osasco. Já o União Barbarense continua em último, com apenas dois pontos, ao lado do Santo André. Os gols: Frontini, aos 35 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o União Barbarense, enquanto Gileno empatou aos 10 do segundo tempo para o Noroeste. A partida ficou marcada ainda pela violência, pois teve três expulsos. André Conceição e Jorginho foram expulsos pelo Barbarense, enquanto Otacílio pelo time de Bauru. As duas equipes voltam a jogar na sexta, em Bauru (SP), na abertura do returno.