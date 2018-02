Barbarense e Rio Branco ficam no empate União Barbarense e Rio Branco empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio Antônio Guimarães. Com o resultado, o time de Santa Bárbara manteve a invencibilidade de três anos sem perder do rival de Americana. Mas as duas equipes seguem com 14 pontos, perto da zona de rebaixamento no Campeonato Paulista. O Barbarense teve boa chance de vencer em casa. Mesmo porque, o Rio Branco jogou com um a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, quando Pedro Paulo foi expulso. Mas foi o Rio Branco quem saiu na frente. Aos 27 minutos da segunda etapa, Carabina cruzou rasteiro para Gil Bala chutar. O goleiro Neneca defendeu, mas o rebote ficou para Carabina fazer 1 a 0. O Barbarense conseguiu o empate apenas três minutos depois. Após confusão na área, a bola sobrou para Brenner chutar e deixar tudo igual.