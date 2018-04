Barbarense e Santo André empatam União Barbarense e Santo André empataram em 0 a 0 nesta terça-feira à tarde em Santa Bárbara d?Oeste (SP), em jogo válido pelo Grupo 9 da Copa Federação Paulista de Futebol. A partida foi marcada pelo domínio do União Barbarense, que jogou com um homem a mais desde o final do primeiro tempo (o zagueiro Dedimar, do Santo André, foi expulso). Mesmo assim, o time mandante não conseguiu marcar o gol que poderia lhe dar a vitória. O empate não foi bom para os dois times, que continuam sem vencer na segunda fase. O União continua na lanterna, agora, com um ponto. Já o Santo André está na terceira posição, com dois. O líder é o Noroeste, com quatro pontos. À noite, pelo Grupo 11, às 20 horas, o Atlético Sorocaba recebe o Barretos, em Sorocaba. O jogo vale a liderança, pois os dois times estão com três pontos.