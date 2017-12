Barbarense é semifinalista no Interior O União Barbarense é o primeiro time a se garantir nas semifinais da Copa do Interior. Ele venceu o Sãocarlense, por 3 a 1, neste sábado cedo, em São Carlos, conseguindo sua décima vitória consecutiva e chegando aos 30 pontos na liderança do Grupo Leste. A vitória foi praticamente garantida no primeiro tempo, quando o Barbarense marcou seus três gols. Marco Antonio abriu o placar aos 13 minutos, enquanto Junior Ferreira marcou o segundo gol aos 34 e Fabrício Carvalho ampliou aos 43 minutos do primeiro tempo. O gol de honra do time da casa foi marcado apenas aos 46 minutos do segundo tempo por Jonatas. O Sãocarlense está eliminado e o técnico Ciro Rios tem sido muito criticado pela maneira como tem conduzido o time dentro da competição, que reúne 16 clubes paulistas que não participaram do Campeonato Brasileiro. Passam à segunda fase os dois primeiros colocados de cada grupo. O campeão será indicado pela Federação Paulista para disputar a Copa do Brasil de 2002. Outros seis jogos serão disputado, neste domingo, a partir das 11h.