Barbarense em crise com o parceiro Apesar de ter conquistado o título da Série C do Brasileiro, o União Barbarense vive clima de apreensão. Dirigentes do clube e representantes da UB Corporation, empresa que administra o futebol do time, não entram em acordo e a parceria está ameaçada. O presidente do União Barbarense Ltda., Franciso Silveira Mello, escolhido pela empresa para comandar o futebol do time, não poupou críticas aos jogadores, que reclamaram da falta de prêmio pela conquista da Série C. "Quero saber no Brasil quem tem o salário duplicado em cinco meses de trabalho. Vamos duplicar o salário dos jogadores que permanecerem no clube para o Paulistão do ano que vem. Tem prêmio melhor do que esse?", questionou. O dirigente negou os problemas estruturais apontados pelo técnico Sérgio Farias e ainda disse que os atletas receberam R$ 25 mil de bicho só na fase final da Série C. "Nada é perfeito, mas duvido que algum time do nosso porte tenha a estrutura que montamos. E tem mais, demos bicho para os jogadores só neste quadrangular final, mas ninguém falou nisso. Todo mundo só quer reclamar", atacou Francisco Silveira Mello. Já o presidente do clube, João Zampieri, se mostrou chateado pela falta de premiação e disse que o Barbarense precisa rever a parceria com a UB Corporation. "Eu não posso ficar comentando se é certo ou errado a premiação, mas acho que o cidadão que faz o seu trabalho bem feito merece ser recompensado, o que é o caso dos jogadores do União. Quanto a parceria, precisamos ver o que é melhor para o clube, para o União Barbarense, e não para vaidades próprias", avisou. A partir de agora, o clube corre risco de sofrer um desmanche para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1. O atacante Frontini, artilheiro da Série C com 10 gols, pode ser o primeiro a sair. O técnico Sérgio Farias é outro que pode deixar Santa Bárbara D´Oeste.