Barbarense empata com União Bandeirante A equipe do União Barbarense, de Santa Barbara D?Oeste, no interior de São Paulo, empatou por 1 a 1 com o União Bandeirante, no Paraná, nesta quarta-feira à tarde, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os dois primeiros gols da competição, que reúne 93 clubes, também foram marcados neste confronto. O time da casa abriu o placar com Ednaldo aos cinco minutos. O Barbarense empatou aos 46 minutos do primeiro tempo com Chico Marcelo. Veja os resultados dos jogos realizados à tarde pelo Campeonato Brasileiro da Série C: União Bandeirante 1 X 1 União Barbarense-SP Portuguesa-RJ 0 X 1 Americano-RJ Volta Redonda 1 X 1 Friburguense Rio Branco-RJ 0 X 2 Macaé-RJ São José 1 X 1 Pelotas Iraty-PR 0 X 0 Maringá-PR Olaria 2 X 0 América-RJ Bangu 1 X 1 Cabrofriense.