Barbarense empata, mas lidera Série C Em um jogo de poucas emoções, o União Barbarense empatou por 0 a 0 com o Maringá, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Antônio Lins Guimarães, em Santa Bárbara D´Oeste, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time paulista assumiu, juntamente com os paranaenses, a liderança do Grupo 26, com cinco pontos. No entanto, o União ganha no desempate pelo número de gols pró (3 a 2). Na quinta-feira, completando a rodada jogam pelo Grupo 5, às 20 horas, jogam Flamengo-PI x River-PI; às 15 horas jogam pelo Grupo 28 São José-RS x Brasil-RS e Pelotas x RS. Confira os resultados desta tarde: Iraty-PR 0 x 1 União Bandeirante-PR; União Barbarense-SP 0 x 0 Maringá-PR; Ulbra-RS 1 x 1 Marcílio Dias-SC; Bangu-RJ 1 x 1 Olaria-RJ; Rio Branco-RJ 2 x 3 Portuguesa-RJ; Macaé-RJ 0 x 2 Americano-RJ; Tuna Luso-PA 2 x 0 Atlético-RR; Viana-MA 1 x 0 Maranhão-MA e Comercial-MS 0 x 0 Cene-MS.