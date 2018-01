Barbarense espera por um ?milagre? O União Barbarense acredita num milagre para escapar do rebaixamento para a Série A-2 do Paulistão do próximo ano. Com apenas 12 pontos ganhos e vice-lanterna na classificação geral, estando há apenas um ponto da lanterna Matonense, todos sabem que a situação do time é difícil. Mas eles esperam por uma vitória sobre o são Paulo, sábado, em Santa Bárbara. Pelo menos é com isso que o técnico Roberval Davino e seus jogadores sonham. "Sabemos da força do São Paulo, mas estamos concentrados para este jogo. Temos condições de vencer, já que o jogo se decide no campo", afirma o meia Alberto, um dos mais experiente s do elenco. Para o treinador, a partida contra o tricolor é fundamental para esta salvação. "Se vencermos, chegaremos aos 15 pontos. Daí enfrentaremos a Ponte Preta, que deve estar classificada, e o São Caetano na última rodada, que também pode estar com sua situação resolvida. Acho que estes jogos serão menos complicados e temos condições de vencer", diz o treinador. Davino fala dos resultados sabendo das dificuldades que tem pela frente. Para isso, está trabalhando com os jogadores na tentativa de reverter a situação com as armas disponíveis. Nos treinos desta semana Davino está enfatizando os treinos táticos e técnicos para ajustar o posicionamento dos jogadores. Para a partida de sábado, o time não poderá contar com zagueiro Válder, suspenso, e o volante Eduardo, contundido. Eduardo fez uma ressonância magnética na semana passada e o médico Armando Fornari deve divulgar o resultado nesta quinta-feira, já que o entorse no joelho do jogador pode afastá-lo por mais algumas rodadas. A partida contra o São Paulo no sábado será disputada no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães e menores de 18 anos não poderão assistir ao jogo.