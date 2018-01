Barbarense: faltam apenas 2 pontos O União Barbarense, enfim, parece prestes a escapar do rebaixamento dentro do Paulistão. Nas contas do técnico Roberval Davino, faltam somente 2 pontos para que a missão quase impossível seja cumprida. Desde que assumiu o comando, há quatro rodadas, Davino vinha dizendo que o time precisava alcançar os 17 pontos para ficar livre do descenso. Na ocasião, o time de Santa Bárbara tinha apenas nove pontos no campeonato. Para motivar o elenco, a diretoria também estipulou um prêmio em dinheiro para os jogadores e comissão técnica, caso o time permaneça na elite paulista. "Existe um valor estipulado para manter o União na Série A-1. Isso ajuda, mas temos de ter tranqüilidade dentro de campo e desempenhar o trabalho da melhor maneira possível. Contra o São Paulo, o grupo se descobriu em campo", destacou o treinador. A vitória de virada, por 3 a 2 sobre o São Paulo continua sendo comemorada pelo grupo. Mas a preocupação ainda não deixou o clube. Para o duelo contra a Ponte Preta, em Campinas, cinco jogadores cumprem suspensão: o zagueiro Ronaldo Alves, os meio-campistas Claudinho, Alberto e Aguinaldo Xavier, além do atacante Mauro. Depois da Ponte Preta, o União Barbarense ainda terá pela frente o São Caetano, também fora de casa. O adversário ainda luta para se classificar.