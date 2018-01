Barbarense faz 4 a 2 no Palmeiras O experiente Gílson Batata escreveu o seu nome na história do futebol brasileiro. Ao contrário da grande maioria de seus companheiros de profissão, Batata, de 35 anos, além das boas qualidades como atacante, é um profissional que costuma se interessar pelas coisas do futebol. Estuda regulamento, tática e principalmente as regras do esporte que pratica. Graças ao interesse de Batata pelas regras do futebol, o União Barbarense conseguiu surpreender o Palmeiras, por 4 a 2, neste domingo à tarde, em pleno Parque Antártica. A jogada que abriu o caminho para a vitória foi uma polêmica cobrança de falta, aos 35 minutos do primeiro tempo. Como se fôsse uma jogada ensaiada, Batata permaneceu o tempo todo com o pé sobre a bola, até que o árbitro Rodrigo Martins Cintra apitasse autorizando a cobrança. Quando isso aconteceu, Batata apenas tirou o pé da bola, que entrou em jogo. Em seguida, Émerson deu um toque para frente e ele próprio completou, enganando o goleiro Marcos e o resto do time palmeirense. Desinformados, os jogadores do Palmeiras correram para cima do árbitro, fazendo pressão. Alegavam que Romildo tinha tocado para ele mesmo. O árbitro acertou em cheio validando o gol. Nem foi preciso consultar o auxiliar número 1, que trabalhava em frente as arquibancadas sociais do Parque Antártica. Mais tarde, no intervalo, Gílson Batata deu um show de conhecimento, explicando que a jogada não foi um acaso, mas algo ensaiado, estudado. "A bola não precisa mais dar uma volta sobre si mesmo para entrar em jogo numa cobrança de falta. Basta relar nela e pronto. Já tentamos fazer isso nos jogos anteriores mas não deu certo". Provando que sabia o que estava dizendo, Batata ainda surpreendeu com outra declaração inteligente, mostrando que estava muito bem informada. "Se o Palmeiras tivesse roubado a bola depois do apito do árbitro e fizesse um gol num contra-ataque, também seria legal". Polêmica a parte, a verdade é que em momento nenhum o Palmeiras mereceu vencer a partida deste domingo. Até o gol de Romildo, com a inteligente participação de Gílson Batata, o time de Jair Picerni jogou um futebol sem nenhuma inspiração. Para vencer, o Barbarense só precisou de paciência e um certo conhecimento teórico do futebol. O segundo gol foi só uma questão de tempo. Aos 42 minutos, enquanto o Palmeiras tentava mais uma de suas investidas sem a menor oreganização, o Barbarense recuperou a posse de bola e saiu rápido para o ataque. A conclusão foi de Luciano Santos e não deu a menor chance para o goleiro Marcos. No intervalo, Jair Picerni trocou Everaldo por Zinho. Mais tarde, substituiu Wágner por Alsemo e Pedrinho por Marquinhos. Mas nem assim o time se acertou. Ao contrário: a Barbarense continuou mandando no jogo e chegou a ameaçar uma goleada. Logo aos 5 minutos, numa cobrança de escanteio da direita, Émerson subiu sozinho entre a zaga palmeirense e cabeceou no ângulo direito de Marcos: 3 a 0. O desastre completo começou a se desenhar aos 20 minutos, quando Marcos cometeu pênalti em Romildo. Por sorte do Palmeiras, Gílson Batata bateu com displicência e jogou a bola à direita do goleiro. Só depois disso o Palmeiras conseguiu mostrar algo melhor e diminuiu o sofrimento de sua torcida com um gol de Zinho, aos 24 minutos. Mas a alegria durou pouco: aos 41, Romualdo fez um golaço e confirmou a vitória da Barbarense. Claudecir fez o segundo gol palmeirense aos 45 mas a torcida nem comemorou. A derrota já estava consumada. Ficha Técnica: Palmeiras: Marcos; Pedro, Indio, Leonardo e Everaldo (Zinho); Magrão, Claudecir, Adãozinho e Pedrinho (Marquinhos); Wágner (Anselmo) e Leandro. Técnico: Jair Picerni. União Barbarense: Cristiano; Márcio Goiano, Romildo, Émerson e Émerson Ávila; Luciano Santos, Marquinhos, Rodriguinho (Rivaldo) e Bilu; Romualdo e Gílson Batata (Marcos Alexandre). Técnico: Paulo Comelli. Gols: Émerson, aos 35, e Luciano Santos, aos 43 minutos do primeiro tempo; Émerson, aos 5, e Zinho, aos 24, e Romualdo, aos 41, e Claudecir, aos 45 do segundo. Juiz: Rodrigo Martins Cintra Renda: Não fornecida. Público: 8.787 pagantes Cartão amarelo: Pedro, Pedrinho, Magrão, Wágner, Índio, Bilu e Rubens Ávila. Local: Parque Antártica, São Paulo.