Barbarense faz pacto pela vitória Desde a fase de preparação do Campeonato Paulista da série A-1, diretoria e comissão técnica do União Barbarense sabiam das dificuldades que teriam pela frente. Com uma campanha irregular neste início, o time agora faz um pacto para voltar a vencer. "Nada é fácil no futebol, mas temos que buscar as vitórias", explicou o técnico Luís Carlos Martins, ainda sem jeito para explicar a série de cinco jogos sem vencer. O curioso é que o time só ganhou na primeira rodada, quando passou pela Internacional, por 2 a 1, em Limeira. O objetivo, agora, é vencer o Botafogo, domingo, em casa, premiando a torcida com a primeira vitória no estádio "Antonio Guimarães". Na opinião do técnico a saída é a superação de todos, onde "cada um tem que dar um pouco mais de si dentro de campo". Sem recursos para fazer grandes contratações, a diretoria continua tentando trazer mais alguns jogadores para este Paulistão. Mas reconhece as enormes dificuldades, deixando claro que o técnico vai ter que se virar com o grupo que tem em mãos. O Barbarense tem seis pontos ganhos e ocupa a décima terceira posição dentro da classificação geral.