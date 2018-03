Barbarense ganha e fica com a vaga A classificação do União Barbarense para a próxima fase foi emocionante. O time venceu o Atlético Sorocaba por 2 a 1, neste domingo à tarde, em Santa Bárbara, e só garantiu sua vaga graças ao empate, no último minuto, da Portuguesa contra o América, por 2 a 2, no Canindé. Com 13 pontos, o Barbarense se classificou como quarto colocado do grupo 1 - o América ficou com 12 - e agora vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, no próximo domingo. Já o Atlético Sorocaba teve sorte com a derrota do Juventus para o São Paulo e a do Corinthians para a Portuguesa Santista, pois terminou a competição com 9 pontos ganhos, na antepenúltima posição de sua chave. A partida começou com os dois times criando boas chances de gols. Mas com o campo molhado, surgiram algumas faltas violentas e apenas no primeiro tempo dois jogadores foram expulsos: Felipe (Barbarense) e Douglas (Sorocaba). O time da casa começou melhor e abriu o placar aos 6 minutos, com o gol do atacante Chico Marcelo. Empolgado, o Barbarense ampliou aos 24, com o argentino Fernando Benítez. Como corria risco de rebaixamento, o Sorocaba foi com tudo ao ataque para reverter o resultado. Assim, conseguiu seu gol, com o atacante Dinei aos 32 minutos. No segundo tempo, os times perderam a empolgação e deixaram o futebol de lado. O zagueiro Alemão, do Sorocaba, foi um deles e também recebeu cartão vermelho. Como ficou com um jogador a mais em campo, o Barbarense tratou de administrar o resultado e esperar que a sorte lhe desse a vaga, como acabou acontecendo.