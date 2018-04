Barbarense garante vaga na Série C O Grupo 14 do Campeonato Brasileiro da Série C definiu na rodada deste domingo seu primeiro classificado. O União Barbarense garantiu sua vaga com uma rodada de antecedência para a segunda fase ao vencer o Rio Branco, no clássico regional, por 3 a 2, no estádio "Décio Vitta", em Americana. O União Barbarense é o líder isolado com 11 pontos. O Rio Branco segue na vice-liderança, com seis pontos. Apesar da derrota, o Tigre só depende de si para se classificar. Basta vencer fora de casa o União São João, no próximo sábado. Os gols do Barbarense foram marcados por Adriano Iversen que fez dois e por Fábio. Edenílson e Jonas, de pênalti, marcaram pelo Rio Branco. Pelo mesmo grupo, o América venceu por 2 a 1 o União São João. O resultado manteve a esperança do time americano de se classificar para a próxima fase. Para isso terá que vencer o União Barbarense fora de casa no próximo sábado e torcer para o União vencer o Rio Branco. O União São João se complicou e só se classifica se golear o Rio Branco e o América perder. Os gols do América foram marcados por Bispo e Gustavo, enquanto Reinaldo descontou para o União São João. Confira os resultados da rodada: Grupo 01 - Nacional-AM 2 x 2 Grêmio Coariense-AM; Grupo 02 - Trem-AP 0 x 0 Roraima-RR; Grupo 03 - União-MT x Cuiabá-MT; Grupo 04 - CFZ-DF 2 x 2 Gama-DF, Palmas-TO 2 x 1 Gurupi-TO; Grupo 05 - Tuna Luso-PA 1 x 2 Castanhal-PA, Sampaio Corrêa-MA 2 x 0 Moto Clube-MA; Grupo 06 - Ferroviário-CE 1 x 0 Limoeiro-CE; Grupo 06 - River-PI 1 x 1 Parnahyba-PI; Grupo 07 - Baraúnas-RN 2 x 1 Potiguar-RN, Treze-PB 2 x 2 Campinense-PB; Grupo 08 - Porto-PE 1 x 0 Itacuruba-PE, Coruripe-AL 1 x 1 Corinthians-AL; Grupo 09 - Atlético-BA 2 x 1 Catuense-BA, Sergipe-SE 0 x 1 Confiança-SE; Grupo 10 - Ipatinga-MG 2 x 1 Villa Nova-MG, Estrela-ES 2 x 3 Serra-ES; Grupo 11 - Jataiense-GO 1 x 1 Crac-GO, Serc-MS 2 x 2 Cene-MS; Grupo 14 - América-SP 2 x 1 União São João-SP, Rio Branco-SP 2 x 3 União Barbarense-SP; Grupo 15 - Nacional-PR 4 x 2 Cianorte-PR, Iraty-PR 0 x 0 Herman Aichinger-SC; Grupo 16 - Esportivo-RS 2 x 2 Ulbra-RS, Novo Hamburgo-RS 2 x 1 Lages-S.