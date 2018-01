Barbarense inicia luta contra Série A2 O União Barbarense, definitivamente, tem um jogo de vida ou morte no domingo, contra o Rio Branco, em Americana, pela 12ªrodada do Campeonato Paulista 2001. Uma vitória contra o rival mantém as chances do time de continuar no Campeonato Paulista da Série A-1. Se perder, porém, Roberval Davino e seu grupo ficarão bem próximos do rebaixamento. O time de Santa Bárbara tem apenas 12 pontos e ocupa a penúltima colocação na tabela. A derrota por 4 a 3 para o Corinthians, no sábado, complicou ainda mais sua situação. Apesar de tentarem manter a tranqüilidade, os jogadores sabem que o desespero já está batendo à porta do clube. "Temos de mostrar o mesmo poder de reação que tivemos contra o Corinthians. Só demoramos um pouco demais para embalar", disse o atacante Mauro, que fez dois dos três gols no sábado. Se não bastasse a pressão, o técnico Roberval Davino ainda tem problemas para escalar o time para o clássico em Americana. O zagueiro Émerson recebeu o segundo cartão amarelo e cumpre suspensão automática. A vaga pode ser ocupada por Toninho, mas o treinador ainda não se definiu. Estarão de volta ao time o meio-campo Eduardo e o lateral-direito Marquinhos, que cumpriram suspensão. Avaliando os próximos jogos do Barbarense nesta reta final do campeonato, percebe-se que a situação é ainda mais desesperadora. Isso porque o time ainda terá pela frente o São Paulo, no dia 14, em Santa Bárbara d´Oeste; a Ponte Preta, no dia 22, em Campinas; e o São Caetano, dia 29, em São Caetano do Sul. Definitivamente, o União Barbarense vai ter de matar um leão por jogo se quiser continuar na Primeira Divisão. "A partir de agora, todos os nossos jogos são como se fossem uma decisão", explicou o treinador, ciente de ter pela frente uma missão quase impossível.