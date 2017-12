Barbarense invicto na Copa Interior O União Barbarense continua invicto na Copa do Interior, competição que reúne 16 clubes paulistas que não disputam o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em Capivari, o time de Santa Bárbara derrotou o São Bento por 2 a 1 e chegou à sua 9ª vitória consecutiva. O Barbarense lidera o grupo Leste, com 27 pontos, e está muito perto de conseguir uma vaga nas semifinais da competição. O campeão da Copa do Interior se classifica para a Copa do Brasil de 2002. Pelo grupo Oeste, os três jogos deste domingo deixaram três equipes na liderança, com 20 pontos cada: Bandeirante, Noroeste e Marília. O Noroeste foi até Birigüi e ganhou por 2 a 0 do até então líder Bandeirante. Outro que venceu fora de casa foi o Marília: 5 a 1 no Mirassol. Em Franca, a Francana venceu o Rio Preto por 2 a 0, chegando aos 18 pontos e ainda com chances de chegar às semifinais. Ainda faltam duas rodadas para o término da fase de classificação. Passam para as semifinais apenas os dois primeiros colocados de cada grupo. A 12ª rodada será completada neste domingo à tarde, com o jogo entre Olímpia e Comercial. Resultados da Rodada: Internacional 0 x 4 Juventus, Portuguesa Santista 0 x 2 Sãocarlense, Nacional 0 x 2 XV de Jaú; Bandeirante 0 x 2 Noroeste, Francana 2 x 0 Rio Preto, Mirassol 1 x 5 Marília e União Barbarense 2 x 1 São Bento. Classificação: Grupo Oeste: 1) Bandeirante, Marília e Noroeste - 20 pontos; 4) Francana - 18; 5) Mirassol - 17; 6) Rio Preto - 14; 7) Olímpia - 10; 8) Comercial - 9. Grupo Leste: 1) União Barbarense - 27; 2) XV de Jaú - 24; 3) Juventus - 23; 4) Nacional - 16; 5) Inter de Limeira - 15; 6) Sãocarlense - 13; 7) Portuguesa Santista e São Bento - 11.