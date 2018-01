Barbarense joga o futuro no Paulista Ameaçado pelo rebaixamento, o União Barbarense tem um jogo decisivo neste sábado, contra o São Caetano, a partir das 18 horas, no estádio Antônio Lins Guimarães, em Santa Bárbara. Será a única partida do dia, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Paulista. Com apenas 14 pontos, o Barbarense está em 18º lugar no campeonato. Já o São Caetano, que tem 26, ocupa a 6ª posição. No Barbarense, o clima é de apreensão. Em relação ao time que foi derrotado pelo Palmeiras, na terça-feira passada, o técnico Leandro Samarone realizou algumas mudanças. Na defesa, Joel, afastado por indisciplina, será substituído por Dú Lopes. No meio-campo, Alexandre Dorta, suspenso, dá lugar para Wálter. E no ataque, saem Brener e Gilson Batata e entram André Bocão e Zaltron. Já no São Caetano, a expectativa é de reação, depois da derrota para a Santista na última rodada. Mas, diante da má atuação, o técnico Estevam Soares resolveu mudar o esquema tático: sai o 4-4-2 e entra o 3-5-2. Com isso, o zagueiro Gustavo ganha nova oportunidade em lugar do volante Raulen. Outra novidade do time do ABC é a volta do lateral-direito Alessandro, que estava suspenso - ele substitui Ceará.