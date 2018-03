Barbarense: jogadores tem nova motivação Os jogadores do União Barbarense ganharam uma motivação para conquistar a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. A diretoria do clube informou que pretende pagar um prêmio aos jogadores, caso o time garanta a vaga. Para conseguir o dinheiro da premiação, o presidente da União Limitada - empresa que administra o futebol do clube -, Marcos Lucena, o Magu, já tem a solução. "Na próxima fase a renda será dividida entre os clubes. Vou repassar a parte do União aos jogadores", disse. No entanto, conquistar a classificação não será tão fácil para o time de Santa Bárbara. É que, além de ter de vencer em casa o Atlético Sorocaba, precisará torcer por tropeços de Portuguesa Santista ou América. O União Barbarense ocupa a quarta colocação do Grupo 1, com dez pontos. O time vem de uma derrota por goleada para os reservas do São Paulo (4 a 0).