Barbarense jogará pelo seu artilheiro Com o título da Série C e o acesso à Série B de 2005 assegurados, se engana quem pensa que não existem mais objetivos a serem almejados pelo União Barbarense. Todo time está engajado para que o atacante Frontini conquiste o título de artilheiro da competição. Na última rodada do quadrangular final, o time paulista vai receber o Americano, de Campos, domingo à tarde. Frontini, de 23 anos, é o atual goleador da competição, com dez gols marcados. No entanto, ele divide a posição com Marciano, do Limoeiro. O atacante cearense igualou a marca de Frontini no último domingo, quando marcou um gol na vitória sobre o próprio time paulista, por 2 a 0. Se antigamente o discurso era apenas de ajudar o time a conquistar o acesso e em seguida o título, agora já não há mais motivos para o jovem jogador esconder seu objetivo. "Já fomos campeão e subimos . Agora para mim só resta buscar a artilharia, espero contar com a ajuda de todos", disse o artilheiro. O jogador deve ser o primeiro a sair do União Barbarense após o campeonato. Além de terminar seu contrato, ele despertou o interesse de vários times do Brasil e alguns até do exterior. Outros jogadores do União também se valorizaram, casos do meia Chico Marcelo e dos zagueiros Carlinhos e Joel. PREMIAÇÃO - O impasse da premiação dos jogadores continua. De um lados estão os jogadores que exigem uma recompensa pela bela campanha, de outro o presidente da empresa União Barbarense Ltda, Francisco Silveira Mello, que diz que não havia combinado nada com os atletas sobre premiação. Segundo os jogadores, o prêmio havia sido prometido pela diretoria. A última rodada do quadrangular será realizada domingo à tarde, com o União Barbarense, com 12 pontos, recebendo o Americano, terceiro colocado, com cinco pontos. Em Brasília, o Gama, com sete pontos, em segundo lugar, receberá o Limoeiro, quarto, com quatro pontos. O vice-campeão da temporada também vai garantir o acesso para a Série B em 2005.