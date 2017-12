Barbarense lidera a Copa do Interior O União Barbarense assumiu a liderança geral da Copa do Interior ao vencer a Internacional, por 3 a 2, nesta quinta-feira à tarde, no estádio Limeirão, em Limeira. Esta foi a oitava vitória consecutiva do time de Santa Bárbara, que tem 24 pontos no grupo Leste. Mesmo jogando fora de casa, o Barbarense atacou o tempo todo em busca de mais uma vitória. Abriu o placar com Júnior, logo aos 8 minutos do primeiro tempo. A Inter empatou com Lê, aos sete minutos do segundo tempo, mas levou dois gols em seguida: Fabrício Carvalho, aos 10, e André, aos 21. No final, aos 38, Lê marcou mais um, definindo os 3 a 2. Resultados da 11ªrodada - Internacional 2 x 3 União Barbarense, Francana 1 x 2 Olímpia, Juventus 2 x 0 XV de Jaú, Noroeste (3) 1 x 1 (2) Mirassol, Rio Preto (3) 1 x 1 (2) Marília, São Bento 3 x 0 Portuguesa Santista, Sãocarlense 0 x 1 Nacional e Comercia l 2 x 3 Bandeirante. Classificação: Grupo Oeste: 1) Bandeirante - 20 pontos; 2) Marília, Mirassol e Noroeste - 17; 5) Rio Preto e Francana - 12; 7) Olímpia - 10 e 8) Comercial - 9. Grupo Leste: 1) União Barbarense - 24; 2) XV de Jaú - 21; 3) Juventus - 20; 4) Nacional - 16; 5) Internacional - 15; 6) Portuguesa Santista e São Bento - 11 e 8) Sãocarlense - 10.