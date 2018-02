Barbarense mantém Sérgio Farias O presidente da União Barbarense Futebol Clube Ltda, empresa que comanda o futebol do clube, Francisco Silveira Mello, garantiu a permanência do técnico Sérgio Farias no comando do time para o próximo ano. Sérgio Farias comandou o Barbarense na conquista do título da Série C do Campeonato Brasileiro. "Renegociamos seu salário e ele fica. O contrato do Sérgio vai até julho de 2006. A reapresentação está marcada para o dia 13 de dezembro e antes de terminar a Série B já estávamos conversando sobre reforços", garantiu o dirigente. Francisco Silveira Mello disse que vai buscar jogadores para compor o elenco. "A base do time continua a mesma. Vamos dispensar quem não foi aproveitado e buscar algumas peças, porque o Campeonato Paulista é um dos campeonatos mais difíceis do mundo", revelou. Giro pelo interior - Enquanto isso, os outros times seguem contratando para a disputa do Paulistão. O América anunciou a chegada do meia Vágner Wesley, que estava no CRB-AL. Este é o 13º reforço do time de Rio Preto para a temporada 2005, embora dois dos novos contratados tenham sido dispensados: o zagueiro Polaco e o atacante Bruno. O atacante Éderson, que pertence ao Guarani, também foi comunicado que não faz mais parte dos planos. O Mogi Mirim contratou o meia Diguinho, que estava no Internacional-RS. Em compensação, perdeu o atacante Reinaldo para a Portuguesa Santista. No Rio Branco, o técnico Luís Carlos Cruz recebeu os reforços do lateral-esquerdo Marcos Paulo, ex-Santos, e do atacante Sérgio Lobo, ex-Corinthians e União São João.