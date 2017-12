Barbarense: maratona antes do Limoeiro Para quem pensava que o União Barbarense teria vida fácil depois da conquista do acesso para a Série B de forma antecipada se enganou. Tudo porque o time terá que literalmente madrugar para enfrentar o Limoeiro no domingo, às 17 horas, no Ceará. O time embarca neste sábado, às 6 horas, de São Paulo com destino à quente Fortaleza. Além de acordar cedo, o time passará por uma desgastante viagem de cinco horas até o destino final. O Limoeiro faz seus jogos na Série C do Brasileiro em Fortaleza, porque seu estádio, em Limoeiro do Norte, não comporta 10 mil torcedores. O treinador não quer saber de acomodação e exige seus jogadores focados na conquista do título. Farias também não deseja que a indefinição de sua permanência ou não do time, após a Série C, atrapalhe o time. "Vamos em busca do título. Temos que focar nisso, depois a gente vê o que resolve sobre a nossa permanência ou não. Os jogadores também têm que pensar assim", disse Farias. Para garantir o título antecipado, o Barbarense precisa apenas de um empate. Até uma derrota pode garantir o caneco, desde que o Gama não vença o Americano, em jogo que será disputado em Campos-RJ. O time paulista lidera o quadrangular com 12 pontos, seguido pelo Gama, com seis, Americano, com quatro, e Limoeiro, com um. Para a partida contra o Limoeiro, o técnico Sérgio Farias não poderá contar com Diogo Pires, que está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Frontini, o artilheiro da Série C com 10 gols, volta junto com o meia Adriano Iversen. Pela vitória - Buscando sua primeira vitória no quadrangular, o Limoeiro terá mais um obstáculo em busca de seu objetivo, além de passar pelo União Barbarense. O time tem apenas quatro jogadores para colocar no banco de reservas. O técnico Oliveira Canindé terá com o opção somente o goleiro Birigüi, além de Claudecir, Jardel e Sissi, caso queira fazer alguma mudança durante a partida. Ele só poderá contar com estes jogadores, porque Joaozinho, George e Júnior Ferreira estão contundidos e Válter e Eduardo estão suspensos.