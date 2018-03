Barbarense não altera ritmo de treinos A possibilidade do São Paulo escalar o time reserva, domingo no Morumbi, não alterou em nada a programação de treinos do União Barbarense. O técnico Sérgio Farias vem preparando seus jogadores para enfrentar o melhor time do grupo. "Não importa quem estará do outro lado. Temos que nos preparar para enfrentar o São Paulo", respondeu. Atualmente, o União ocupa a terceira colocação do Grupo 1, com dez pontos. O time tenta pelo segundo ano consecutivo chegar às oitavas-de-final do Paulista. No ano passado, acabou parando diante do Corinthians. A eliminação na Copa do Brasil, para o Cene-MS, quarta-feira, nos pênaltis, já faz parte do passado para o União Barbarense. Ao contrário do que faz a maioria dos outros clubes, o time do Interior tem como prioridade o Campeonato Paulista, por isso a saída ainda que precoce no torneio nacional não abateu o grupo de jogadores. O treinador deve fazer algumas mudanças no time que venceu o Cene por 1 a 0 - acabou perdendo por 4 a 1 nos pênaltis. O meia Fernando, recuperado de dores musculares, o zagueiro Murilo e o atacante Marco Aurélio devem ser as novidades.