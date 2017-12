Barbarense não discute premiação Apesar da excelente campanha no Campeonato Brasileiro da Série C, um assunto que passa longe do estádio "Antônio Lins Guimarães", do União Barbarense, é a premiação. A diretoria não confirma, enquanto os jogadores desconversam e nem falam sobre o assunto. Para todos, o primeiro objetivo é o acesso. Segundo o presidente, Francisco Silveira Mello, algum valor deve ser estipulado para premiar os jogadores após o acesso, mas a quantia será determinada pela empresa ucraniana UB Corporation, que administra o futebol do clube. Por enquanto, os empresários não apareceram no clube. O único que foi visto nas instalações foi o ucraniano Sergei Chimbinski, apenas representante do grupo. "Sobre premiação, quem poderá falar melhor são os diretores da UB, que vão decidir isso. Ninguém nos passou nada por enquanto", adiantou o presidente. Entre os jogadores, o assunto não preocupa, tampouco faz mudar a concentração rumo ao título ou, ao menos, ao acesso. "Nosso pensamento está em ganhar os jogos que faltam e levarmos o título", resume-se a dizer o artilheiro e desfalque para o próximo jogo, Frontini. Na reapresentação desta terça-feira, o técnico Sérgio Farias comandou um trabalho leve para os jogadores. Para a vaga do artilheiro Frontini, com 10 gols, Zaltron deve ser o escolhido, já que tem características mais parecidas. Chico Marcelo, autor de um lindo gol de bicicleta na vitória sobre o Gama, por 2 a 1, também pode começar jogando. O União Barbarense ocupa a liderança isolada do quadrangular final, com nove pontos conquistados em nove disputados e, talvez, se garanta apenas com um empate. O Gama, com seis pontos, vai ter que vencer mais alguns jogos para voltar à Série B. O America no de Campos-RJ tem três e o Limeiro-CE é o lanterna sem somar ponto em três jogos. O Gama adversário do União no domingo, foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e terá mais um desfalque. O volante Goeber pegou duas partidas de suspensão por uma expulsão e, como já cumpriu a automática, terá que perder mais uma. Ele se junta aos laterais Bob e Cleiton, que também ficam de fora. A outra partida será disputada no Ceará, entre Limoeiro e Americano. Se vencer, o time fluminense chega aos seis pontos e volta à briga pelo acesso. Os cearenses, que perderam as três primeiras partidas, esperam por um milagre para conseguir o acesso. O jogo será realizado em Fortaleza, onde o time cearense manda seus jogos.