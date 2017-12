Barbarense não paga prêmio por título O presidente do União Barbarense Ltda., Francisco Silveira Mello, acabou nesta quinta-feira com as pretensões dos jogadores de receberem alguma premiação pelo título do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele negou qualquer reunião com os atletas para a definição de uma gratificação pelo título, mas confirmou que todos terão os salários reajustados em 100%, como consta no contrato dos jogadores. A média salarial no clube é de R$ 3 a R$ 5 mil. "Nunca prometemos algo extra pelo título, mas os jogadores terão o salário dobrado a partir do ano que vem. Quer prêmio melhor que esse?", indagou. Antes mesmo de receberem a notícia oficial, os jogadores já mostravam o desgaste com os dirigentes. "Eles (diretores) teriam que reconhecer nosso trabalho. Teríamos que ter uma gratificação pela conquista, pelo nosso trabalho", comentou o meia-atacante Chico Marcelo, explicando que no início do quadrangular foi passado um valor à direção do clube referente à premiação e houve uma contraproposta. Independente da má notícia, os jogadores prometem lutar por uma vitória na despedida contra o Americano, domingo à tarde, em casa. O time paulista já é campeão, com 12 pontos, enquanto os cariocas lutam pela segunda vaga. No momento ocupam a terceira posição, com cinco pontos. O Gama, vice-líder com sete pontos, vai receber em Brasília o Limoeiro, lanterna com quatro.