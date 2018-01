Barbarense não quer ser time de verão Enquanto grandes clubes como Palmeiras, São Paulo e Corinthians ainda fazem as contas para continuar vivos no Campeonato Paulista, um time pequeno do interior, o União Barbarense, chama a atenção por antecipar sua vaga. É difícil entender como um time, com um folha mensal de R$ 125 mil, supera os poderosos do futebol paulista. Para o técnico Paulo Comelli, estreante na elite de São Paulo, "o grupo foi escolhido a dedo" e ainda teve a vantagem de se adaptar rapidamente ao seu esquema tático. "Sabíamos que o campeonato seria muito rápido. Então formamos um grupo em cima dos jogadores que já conhecíamos", explica o técnico de 42 anos, que tem no seu currículo títulos estaduais pelo Gama e Operário de Mato Grosso. Ele começou a carreira no Paraná, onde conseguiu acessos para o Francisco Beltrão e Londrina. Em São Paulo só trabalhou no interior, como Mirassol e União São João de Araras. Foi vice-campeão da Série A3, pelo Taubaté, em 1998, e campeão da Série A2, pelo São Bento, em 2002. "Estou feliz em ter uma chance na elite do futebol de São Paulo e me dar bem. Mas tudo é questão de trabalho e organização", conclui. O time - Entre os jogadores, destaques para o zagueiro Émerson, de 27 anos, que já defendeu o Grêmio, e marcou três gols. No ataque, a experiência de Gílson Batata, de 35 anos, também é importante. Mas a revelação mesmo tem sido Luciano Santos, que ano passado defendeu o União São João e o Sampaio Correa. Com 23 anos ele tem sido peça importante no meio-campo, além de já ter marcado três gols, um deles diante do Palmeiras, no Parque Antártica. "Estamos unidos", resume Batata, único do elenco que é filho da cidade e, por isso mesmo, às vezes paga um alto preço. Ele foi muito criticado pela torcida após perder dois pênaltis. Um diante do Palmeiras - o União venceu por 4 a 2 - e outro no clássico regional, diante do Rio Branco. Batata foi apontado como o culpado pelo empate diante do rival e até pensou em abandonar o grupo. Filosofia simples - O mais empolgado é o diretor de futebol, Maurílio d´Elboux, que não se constrange em admitir que montou o time ao lado do técnico. "Não contratei ninguém por fita e não tenho preguiça de ver jogos, mesmo se for em lugares distantes", esclarece. Para ele, o segredo na escolha dos jogadores não foi apenas a qualidade técnica, mas também o caráter e a vida de cada um. "No futebol não é preciso ter o melhor grupo tecnicamente, mas desde que você tenha homens de verdade", filosofa. O diretor confirma que a folha salarial não ultrapassa os R$ 125 mil e que a média salarial é de R$ 6 mil. O time também fez um plano de bichos, pagando R$ 100 por ponto conquistado. Em alguns jogos a premiação foi especial - em dobro - como diante do Palmeiras e contra o Mogi Mirim, um jogo considerado chave em termos de classificação. Segundo ele, o primeiro mês de trabalho foi pago e também parte dos prêmios quitada. A receita, em grande parte, é esperada das cotas de televisão. Nos seqüência do Paulistão, o clube faz planos para enfrentar Corinthians ou Portuguesa Santista. O diretor tem sua preferência: "O Corinthians é melhor, porque eles ficam com a responsabilidade de vencer". A grande campanha do time também está animando a diretoria a voltar disputar o Campeonato Brasileiro da Série C em condições de lutar pelo título. O União Barbarense ascendeu à elite paulista em 1998. Em 2000 disputou a Copa João Havelange, mas nas últimas duas temporadas deixou de lado as competições nacionais. Além de priorizar o Paulistão, apenas manteve times de bases em campeonatos organizados pela Federação Paulista, como a Copa Interior. Este ano, o Leão da Treze, como é chamado por sua torcida, pode de vez deixar de ser apenas um time de verão.