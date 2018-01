Barbarense não teme estádio da Ponte O União Barbarense está tão concentrado em conseguir os pontos necessários para fugir do rebaixamento que não teme enfrentar a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Jogando em casa, a líder do Campeonato Paulista da Série A-1 conseguiu seis vitórias e um empate nos sete jogos disputados. Para o time de Santa Bárbara, porém, esse retrospecto pode ser quebrado no domingo. Se em casa a Ponte Preta é imbatível, o União Barbarense não tem deixado a desejar longe de sua torcida. O zagueiro Leandro é um dos mais confiantes em um bom resultado. "Nos damos melhor em partidas fora de casa. Nesse campeonato, vencemos dois jogos no campo dos adversários e não merecíamos perder para Guarani e Rio Branco. Aqui em Santa Bárbara, vencemos apenas um (São Paulo)", lembra o jogador. Nesta temporada, o União Barbarense venceu a Internacional de Limeira e o União São João de Araras na casa dos adversários. Já no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, a única vitória aconteceu na rodada passada, contra o São Paulo, por 3 a 2. "Sabemos que a partida contra a Ponte Preta não será fácil, mas precisamos entrar com espírito de decisão. Se isso acontecer, vamos conseguir ganhar pontos", comenta Leandro. Para o técnico Roberval Davino, mesmo com o adversário já garantido para as semifinais, o jogo será difícil e vai requerer muita atenção e disciplina tática de seus jogadores. "Tenho que trabalhar só a minha equipe e pensar nas paradas indigesta s que temos pela frente. A de domingo, por exemplo, é uma delas", destaca o treinador. Com 15 pontos, o Barbarense ainda corre risco de ser rebaixado e precisa somar, no mínimo, mais três pontos nos dois próximos jogos para escapar definitivamente deste perigo. Para Roberval Davino, mais dois pontos já livrariam o clube do descenso. Cinco jogadores estão suspensos para o duelo em Campinas: o zagueiro Ronaldo Alves, os meio-campistas Claudinho, Alberto e Aguinaldo Xavier, além do atacante Mauro.