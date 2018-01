Barbarense pega Marília na estréia O União Barbarense foi um dos times que menos investiu em reforços para o Campeonato Paulista. Mas não apresenta isso como desculpa para a estréia diante do Marília, nesta quarta-feira, às 20h30, em Santa Bárbara do Oeste. O campeão brasileiro da Série C, em princípio, vai lutar contra o rebaixamento diante de uma adversário que investiu pesado neste início de temporada. O Marília contratou 15 reforços. Mas este fato não preocupa o pessoal do Barbarense, que apostou na base campeã em 2004 e quer estrear bem diante da sua torcida. O técnico Roberto Cavalo tem duas dúvidas. A primeira está no meio de campo, entre André Campos e Willian. A outra está no ataque entre André Bocão e Joel. "Willian é um atacante de área, se ele jogar, coloco o Joel no meio, porque daí fico com dois atacantes de área, o Willian e o Zaltron. Vou pensar um pouco nas possibilidades", explicou. O time recebeu dois reforços nos últimos dias: os atacantes Vágner Carioca, ex-Figueirense, e Gilson Batata, que não poderão fazer suas estréias. No Marília, a grande novidade será a estréia do experiente meia Sérgio Manoel. Mesmo admitindo que o jogador não tem condições de atuar 90 minutos, o técnico Luís Carlos Martins praticamente confirmou o meia entre os titulares. "Ele trabalhou forte na última semana, assim como todo o elenco. É um jogador experiente, que ainda não está no ritmo ideal. Ele deve entrar, depois sair, até adquirir as melhores condições, que acho que vai demorar umas quatro rodadas", disse o treinador. Quem também estréia no MAC é o atacante Frontini, artilheiro do Barbarense e da Série C com 10 gols.