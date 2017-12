Barbarense perde e se complica O União Barbarense ficou em situação complicada no Campeonato Brasileiro da Série B ao perder para o São Raimundo, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Vivaldão, no fechamento da 19.ª rodada. Com apenas 20 pontos e na 20.ª posição, o time paulista está seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série C, da qual foi campeão em 2004. O time amazonense, com 24 pontos, ainda se mantém na luta contra o descenso, ocupando a 17.ª posição. O gol da vitória foi marcado logo aos dois minutos do primeiro tempo, após um contra-ataque em que Garanha acertou uma meia-bicicleta. O jogo, disputado debaixo de forte calor, se arrastou assim até seu final e o time da casa manteve a invencibilidade diante de sua torcida. "Ainda temos chances matemáticas e vamos lutar até o final", comentou o técnico José Carlos Serrão. Na próxima rodada, o Barbarense receberá o Vitória, e na última, visitará a Anapolina. O São Raimundo receberá a Anapolina e depois enfrentará o Ituano fora.