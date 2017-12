Barbarense perto da classificação O União Barbarense pode garantir uma vaga nas semifinais da Copa do Interior se vencer o Sãocarlense, neste sábado, às 10h45, em São Carlos. Líder isolado do grupo Leste, com 27 pontos, o time de Santa Bárbara também busca a sua 10ª vitória consecutiva na competição, que reúne 16 clubes paulistas que não disputam o Campeonato Brasileiro. No outro jogo deste sábado, às 16 horas, o Marília enfrenta a Francana, em casa, e pode alcançar a liderança isolada do grupo Oeste. Atualmente, o Marília divide a liderança da chave com o Bandeirante e o Noroeste, todos com 20 pontos. A Francana, com 15, precisa da vitória para continuar com chances de classificação. No domingo, completando a rodada, acontecerão os seguintes jogos, todos com início às 11 horas: Comercial x Rio Preto, Mirassol x Bandeirante, Nacional x Portuguesa Santista, Noroeste x Olímpia, São Bento x Juventus e XV de Jaú x Inter de Limeira.