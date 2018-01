Barbarense pode obter vaga em casa Uma vitória contra a Ponte Preta, neste domingo, em Santa Bárbara, garantirá ao União Barbarense uma vaga na fase final do Campeonato Paulista. O jogo começa às 16 horas, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, válido pela sexta rodada da competição. Líder do Grupo 1 com 10 pontos, o União sabe que os três pontos contra a Ponte dão ao time uma vaga na segunda fase do Paulista. Por isso a ordem é manter a boa fase e garantir frente a sua torcida um "lugar ao sol". Para este jogo, o técnico Paulo Comelli terá a volta do meia Bilu, que cumpriu suspensão na última rodada, na vitória de 2 a 1 sobre o Mogi Mirim. Alex Lopes vai para a reserva. Do outro lado, a Ponte Preta tenta continuar respirando no Paulistão. Com apenas três pontos, mas com um jogo a menos que as outras equipes, o time sabe que a vitória é fundamental nas pretensões de classificação. O técnico Abel Braga muda a escalação e dá um a vaga no time titular para o meia Adrianinho no lugar de Sérgio Alves. Lucas, machucado, está fora e Fabrício Carvalho está confirmado no comando de ataque.