Barbarense pode perder seu artilheiro Depois do goleiro Zetti, agora é a vez do atacante Mauro abandonar o barco. O jogador - vice-artilheiro do campeonato com 9 gols - recebeu uma proposta do Juventude-RS e, desde segunda-feira, está insistindo com os dirigentes para rescindir seu contrato. Até uma misteriosa contusão no joelho o tirou do clássico de domingo, contra o Rio Branco, em Americana. Como o time corre sério risco de rebaixamento, a diretoria resolveu bater o pé e não liberar o atacante antes dos quatro últimos jogos pelo Campeonato Paulista da Série A-1. Com 12 pontos, o União Barbarense precisa somar o maior número possível de ponto s para manter-se na Primeira Divisão e abrir mão de seu artilheiro nesta reta final não seria um bom negócio. No entanto, Mauro acabou se contundindo durante os treinos e disse estar sentindo fortes dores no joelho direito. A lesão, porém, não foi constatada pelos médicos do clube, que o levaram, inclusive, para um exame de tomografia computadorizada em um dos hospitais de Santa Bárbara. Novamente o resultado da contusão foi negativo. Na semana passada, o União Barbarense perdeu Zetti para o Sport Recife. O goleiro recebeu uma proposta e não pensou duas vezes em pedir seu desligamento. Apesar da insistência da diretoria, Zetti arrumou as malas e viajou para Recife dois dias antes do d uelo contra o Corinthians. Resultado: 4 a 3 para o adversário e mais problemas para o técnico Roberval Davino. O time de Santa Bárbara é o penúltimo colocado na tabela, com 12 pontos e vive a ameaça de ser rebaixado.