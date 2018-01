Barbarense promete atacar o Corinthians O União Barbarense promete jogar de igual para igual, atacando o Corinthians na partida deste domingo. "O Corinthians é um time em formação e tem os problemas de entrosamento como quase todas as outras equipes. O que nós precisamos é jogar", afirmou o técnico Sérgio Farias. "Hoje posso afirmar que o União possui ritmo e está entrosado para sair vitorioso." O Barbarense poderá contar com duas novidades neste jogo. O zagueiro Marcone e o atacante Wesley Brasília, que já treinam há algum tempo com um elenco, só agora tiveram suas situações regularizadas na Federação Paulista de Futebol. Em quarto lugar no grupo 1 do Paulista, com 4 pontos, o Barbarense vem de vitória sobre o Rio Branco e empate com o América.