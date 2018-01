Barbarense promete reformar estádio A diretoria do União Barbarense promete aproveitar a folga na tabela do Campeonato Paulista - o time só volta a jogar em casa no dia 4 de março, contra o Botafogo -, para realizar as reformas exigidas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. No dia 2 de fevereiro, a juíza da Infância e Adolescência de Santa Bárbara D?Oeste, Eliana Ferreira, proibiu a entrada de menores de 18 anos nas partidas que forem realizadas no estádio, por falta de condições adequadas de segurança. Além dos problemas com o estádio, o Barbarense tenta se arrumar dentro de campo. Depois da derrota por 5 a 1 para o Santos, no domingo, o presidente do clube, Roberto Mantovani Filho, anunciou que irá contratar alguns jogadores, já que o técnico Luís Carlos Martins não tem muitas opções no elenco.