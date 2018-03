Barbarense promete surpreender o Santos O União Barbarense promete entrar em campo para surpreender o Santos, em plena Vila Belmiro, às 16 horas. Essa foi a tônica implantada pelo técnico Sérgio Farias durante a semana que antecedeu ao jogo. Embora considere o adversário favorito, ele fez duras críticas ao clima de "já ganhou" no time santista. "Jogaremos com o mesmo cuidado que teríamos com qualquer outro time de qualidade. Bobos são eles, que acham que já ganharam sem entrar em campo. Deixa eles com esse pensamento obtuso, típico do Leão (técnico)", disse Farias, com uma ponta de ressentimento. O treinador trabalhou o lado motivacional de seus jogadores, que receberam um incentivo a mais quinta-feira. A diretoria acertou os salários de fevereiro e as premiações pelas vitórias contra Atlético Sorocaba (2 a 1) e Portuguesa Santista (2 a 0), além do empate com a Portuguesa de Desportos (1 a 1). Após o jogo contra o Santos, os dirigentes ainda repassarão 50% do que ganharem da renda do jogo deste sábado aos jogadores, como premiação pela classificação. Apesar da motivação dos jogadores, Sérgio Farias tem alguns problemas para definir o time que deve usar o esquema 4-4-2. A começar no meio-campo, onde o volante Felipe está suspenso por expulsão e será substituído por Cléber Orleans. Além disso, o treinador possui duas dúvidas que pretende desfazer somente nos vestiários. O lateral-esquerdo Jorginho tem uma entorse no tornozelo esquerdo e pode ceder a vaga para João Marcelo. No ataque, Wesley Brasília, recuperado de lesão disputa um lugar com Chico Marcelo.