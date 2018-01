Barbarense quer começar de novo Depois de ser goleado na estréia por 4 a 0 para o Guarani, o União Barbarense busca a sua recuperação no Paulistão, diante do Ituano, jogando em casa. O lema entre a comissão técnica e os jogadores é o de apagar o que passou e começar tudo de novo dentro do Grupo 1. O técnico Paulo Comelli está confiante na recuperação. "Não fizemos uma boa estréia, mas não quer dizer que tudo está errado. Vamos buscar esta recuperação diante da torcida", diz. O meia Bilu, ex-Brasiliense, nem bem chegou e já fará sua estréia. A única dúvida é no ataque. Paulinho e Rivaldo disputam a vaga de Romualdo, suspenso por ter sido expulso. No Ituano, o experiente técnico João Francisco vai manter o mesmo time que venceu a Ponte Preta na estréia, por 2 a 1. Ele acha que seu time pode vencer, de novo, e brigar por uma vaga na outra fase. "A vitória seria meu presente de aniversário", comentou o técnico, que nesta terça-feira completou 56 anos. O meia Jackson, ex-Palmeiras, ainda não fará sua estréia, porque não está com sua situação regularizada junto à Federação Paulista de Futebol.