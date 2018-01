Barbarense quer contratar Pintado O volante Pintado pode ser o próximo reforço do União Barbarense para a disputa do Campeonato Paulista. Ninguém confirma oficialmente a informação, mas tanto a diretoria quanto a comissão técnica da equipe mostraram interesse na contratação do veterano jogador, que foi campeão mundial com o São Paulo. Pintado está atualmente no Democrata de Governador Valadares, time que disputa a divisão principal do Campeonato Mineiro. Um dos problemas que podem atrapalhar a sua contratação pelo Barbarense é o fato de o jogador também interessar à Inter de Limeira. Os dirigentes do União Barbarense afirmam que a prioridade, no momento, é um atacante. O nome mais comentado é o de Alberto, ex-Rio Branco e que atualmente defende o Palmeiras. O artilheiro também está nos planos do próprio Rio Branco. "A prioridade é um atacante. Ficou visível a nossa fragilidade no setor, diante do Santos", afirmou o presidente Roberto Mantovani Filho. As negociações com o jogador já começaram e a definição pode acontecer até o final da semana. A diretoria corre atrás de reforços pois está preocupada com a campanha irregular do Barbarense no Paulistão. O time soma cinco pontos e ocupa a 11ª posição. Além disso, perdeu os últimos dois jogos, em casa, para a Portuguesa e para o Santos.