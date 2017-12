Barbarense quer o título antecipado Depois de garantir o acesso, com duas rodadas de antecedência, para a Série B do Brasileiro, o União Barbarense luta agora para garantir o título da Série C. E, para isso, falta conquistar apenas 1 ponto. O próximo jogo é contra o Limoeiro, domingo, em Fortaleza. Mas o Barbarense pode ser campeão até com uma derrota, desde que o Gama não vença o Americano, em jogo que será disputado em Campos-RJ. Na última rodada da Série C, o time paulista recebe justamente o Americano. O técnico Sérgio Farias, que ainda não sabe se permanece no cargo em 2005, já avisou os jogadores do Barbarense da importância do título. "Conquistamos o acesso de forma antecipada. Os jogadores estão de parabéns, mas agora poderemos coroar esta bela campanha com o título. Então, vamos buscá-lo", afirmou. Para enfrentar o Limoeiro, o técnico Sérgio Farias não poderá contar com Diogo Pires, que está suspenso. Em compensação, o meia Adriano Iversen e o atacante Frontini, que é o artilheiro da Série C (10 gols), estão de volta ao time.