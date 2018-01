Barbarense quer pontos em Campinas Na briga para fugir do rebaixamento, o União Barbarense traçou um plano arrojado para enfrentar a líder Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, pelo Campeonato Paulista da Série A-1. O time quer pontuar. Pode ser um, dois ou três pontos. O que não pode acontecer é uma derrota ou um empate sem gols contra o time campineiro. "Precisamos conquistar pontos nos dois últimos jogos que nos restam para escapar do rebaixamento. A Ponte não nos assusta, mas devemos respeitá-la já que é o melhor time do campeonato neste momento. Vamos a Campinas em busca de pontos", afirma o técnico Roberval Davino. A missão, porém, é quase impossível, porque a Ponte é praticamente imbatível em seu campo. No Majestoso a Ponte venceu sete jogos e só empatou com o São Paulo. O treinador acredita mais do que nunca que este resultado será alcançado, em especial após a vitória sobre o São Paulo na última rodada". Era um resultado que precisávamos. Foi o jogo da superação", lembra. Mesmo com todo este otimismo, o treinador está preocupado, uma vez que terá vários desfalques para este jogo. Ronaldo Alves, Claudinho, Aguinaldo Xavier e Mauro estão suspensos. Por enquanto, apenas Válder na defesa e Eduardo no meio-campo, que retornam ao time, têm presença confirmada, assim como Bira no ataque. Os outros substitutos só devem ser confirmados após o coletivo desta sexta-feira, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Com 15 pontos ganhos, o União Barbarense ocupa a 12ª colocação na classificação geral e precisa de mais seis pontos para escapar do rebaixamento para a Série A2.