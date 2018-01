Barbarense quer surpreender Palmeiras O União Barbarense viaja até São Paulo, neste domingo, com uma missão: surpreender o Palmeiras. Os times se enfrentam no estádio Palestra Itália, às 17 horas. Depois de uma péssima estréia, quando perdeu para o Guarani por 4 a 0, o time de Santa Bárbara se recuperou no Campeonato Paulista e na última rodada venceu o Ituano por 2 a 0. O técnico Paulo Comelli ficou muito satisfeito com o desempenho do time no último jogo e só deve fazer uma alteração. Neto, que atuou como segundo volante, está machucado e deve ser substituído por Marcos Alexandre. Outra opção seria o recuo de Gilson Batata para o meio-campo - mesmo porque, Romualdo volta ao ataque após cumprir suspensão automática. Assim, Rivaldo continuaria no time. "Tivemos uma boa atuação contra o Ituano, mas o jogo contra o Palmeiras é diferente", avisou Paulo Comelli, que reconheceu o favoritismo do adversário. As esperanças da torcida do Barbarense em surpreender neste domingo estão depositadas no meia Bilu. Contratado na semana passada, ele foi o destaque do time no último jogo.