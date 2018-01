Barbarense se classifica na Série C União Bandeirante-PR e União Barbarense-SP garantiram nesta quarta-feira a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Além das vitórias dos dois times no grupo 26, a 5ª rodada teve mais 6 jogos nesta tarde. À noite, mais 26 partidas serão disputadas. O União Barbarense venceu o Iraty-PR por 2 a 1, mesmo placar da vitória do União Bandeirante sobre o Grêmio Maringá. Pelo grupo 3, o Chapadinha garantiu a segunda vaga da chave ao empatar sem gols com o Viana. Com quatro pontos ganhos, não pode mais ser alcançado pelo Maranhão - o Viana é o outro classificado. No grupo 21, o Americano fez mais uma vítima ao golear o Rio Branco por 4 a 0. O time de Campos chegou a 15 pontos e já está garantido em primeiro lugar na chave. A segunda vaga ficará com Portuguesa ou Macaé, que empataram por 1 a 1. Além dos jogos desta noite, na quinta-feira mais duas partidas completam a rodada. Às 16 horas, jogam São José e RS, em Porto Alegre. E à noite, Brasil e Pelotas se enfrentam no clássico do interior gaúcho.