Barbarense se reforça para Série A-1 Mal acabou a temporada de 2001 e o União Barbarense já começa a se reforçar para a Série A-1 do Campeonato Paulista, com início previsto para o dia 20 de janeiro. Nesta sexta-feira a diretoria do clube acertou a contratação de dois jogadores: o atacante Reginaldo e o zagueiro Magalhães. Ambos foram indicações do técnico Polozi. Reginaldo esteve no Marília durante o segundo semestre, mas teve uma rápida passagem pelo Coritiba, também em 2001. Ele ficou conhecido na Série A-3 do último ano, quando foi o artilheiro da competição, atuando pelo Garça, com 27 gols. Ele é conhecido como o "Romário do Interior". "Me espelho no Romário e espero trazer muitas alegrias para a torcida de Santa Bárbara", disse o centroavante, em sua apresentação. O outro contratado, Magalhães, é zagueiro e foi campeão da Copa Interior, junto com o Bandeirante de Birigui, enfrentando na final o próprio União Barbarense. Alto, mas técnico, Magalhães se define como um "xerifão". "Gosto de falar bastante em campo e acertar a defesa", se explicou o jogador. Não medindo esforços para montar uma equipe competitiva, a diretoria do União tenta ainda trazer o experiente Gílson Batata, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro com o Figueirense. Já houve o contato entre o clube e o jogador, mas as bases financeiras ainda não foram acertadas.