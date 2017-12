Barbarense sem dinheiro para premiação A premiação pelo título do Campeonato Brasileiro da Série C e o conseqüente acesso à Série B deve demorar a sair no União Barbarense. O presidente da União Barbarense Futebol Clube, empresa que dirige o futebol do clube, Francisco Silveira Melo, disse nesta terça-feira que não há dinheiro em caixa para pagar nenhum valor como prêmio. O dirigente disse ainda que não prometeu nada aos jogadores, ao contrário da afirmação do técnico Sérgio Farias, que disse que a promessa foi feita pelo ucraniano Oleksiy Borovikov, dirigente da UB Corporation, empresa que administra a parceria do Barbarense. Os valores prometidos, no entanto, não foram revelados. O presidente da União Barbarense Futebol Clube não descartou a possibilidade de reverter ao elenco todo o dinheiro da renda da partida deste domingo, quando o time de Santa Bárbara se despede da Série C enfrentando o Americano-RJ, em casa. O time paulista assegurou domingo, com uma rodada de antecedência, o título da Série C. O acesso para a Série B já tinha sido garantida na rodada anterior. O Barbarense lidera o quadrangular final com 12 pontos e agora a briga é pela segunda vaga. O Gama tem 7, Americano, 5, e Limoeiro, 4 pontos.