Barbarense: só o técnico está garantido A eliminação no Campeonato Paulista, com a derrota por 1 a 0 para o Santos, marcou o início da operação desmanche do União Barbarense. No entanto, como a boa campanha deve dar ao clube uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Sérgio Farias deve ser um dos poucos destaques do time a permanecer em Santa Bárbara. O principal jogador na campanha, o meia Fernando, deve ser o primeiro a sair. O jogador revelou que tem propostas de Ponte Preta, Guarani e Criciúma, todos times que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A dupla de zaga, Carlinhos e Marcone, também dificilmente fica no Barbarense. O primeiro foi sondado pelo próprio Santos, que eliminou o clube no Paulista. Já Marcone revelou que teve conversas com dirigentes do Grêmio, de Porto Alegre. Quem já tem a saída praticamente decretada é o volante Felipe. Ele deve ter como destino o futebol russo, em negócio intermediado pela empresa que gere o futebol do União Barbarense, a suíça UB Corporation. As expectativas, no entanto, devem ser confirmadas nesta terça-feira, quando elenco e comissão técnica se reapresentam no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães.