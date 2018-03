Barbarense tem arma para surpreender Santos O União Barbarense se espelha no Paulista para surpreender o Santos, sábado, na Vila Belmiro, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. O time de Jundiaí foi o único a vencer os santistas na primeira fase da competição. Naquele jogo, o grande destaque da Paulista foi o meia Canindé, que havia sido dispensado no Santos. Essa também é a situação do meia Marcel, jogador atualmente do Barbarense. Ele atuou durante cinco anos na Vila Belmiro, nas categorias infantil, juvenil e júnior, mas acabou dispensado antes de se tornar profissional. Marcel promete empenho total para provar sua qualidade contra o ex-clube. "É verdade que hoje o Santos tem o melhor time do Brasil. Mas com vontade e raça podemos conseguir a superação", disse o jogador do Barbarense. O técnico Sérgio Farias tem conversado muito com seus jogadores sobre essa partida decisiva. Nos últimos dias, ele tem mostrado ao grupo declarações do técnico Emerson Leão e de alguns atletas adversários, em que fica evidente o clima de "já ganhou" no Santos. Mas o treinador do Barbarense também precisará fazer mudanças no time. É que os volantes Wilton Batata e Felipe estão suspensos. Além disso, o atacante Wesley Brasília se recupera de uma contusão na coxa direita e é dúvida. Os titulares serão definidos só depois do treino coletivo desta sexta-feira. Para motivar os jogadores e melhorar o clima no clube, a diretoria do Barbarense resolveu pagar bichos e premiações atrasadas no final da tarde desta quinta-feira.