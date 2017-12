Barbarense tenta 2ª vitória na Série C O União Barbarense volta a campo nesta quarta-feira à noite, pela segunda rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Em casa, no estádio "Antônio Lins Guimarães", enfrenta o Limoeiro-CE, às 20h30, atrás da segunda vitória. Na primeira rodada, o União conquistou um resultado surpreendente. Derrotou o Americano-RJ em Campos, por 1 a 0. Já o Limoeiro busca a reabilitação. No primeiro jogo, foi goleado por 5 a 1 pelo Gama-DF, em Fortaleza. Após seis rodadas, os dois melhores colocados garantirão acesso à Série B do próximo ano. O técnico Sérgio Farias segue a sua rotina de ter que mexer na defesa do Barbarense. Desta vez, quem está de fora é o zagueiro Carlinhos, expulso aos cinco minutos na vitória sobre o Americano. Ele cumpre suspensão automática e o técnico já confirmou a volta do zagueiro Joel, que cumpriu suspensão em Campos. Assim, o reserva Du Lopes segue atuando. No resto do time, o técnico não tem problemas e mantém os mesmos jogadores que iniciaram o jogo em Campos. No Limoeiro, o técnico Oliveira Canindé tem a volta dos laterais Givanil e Reginaldo, além do volante Válter. Em contrapartida, Eduardo cumpre suspensão automática e George e Joãozinho seguem vetados pelo departamento médico. O time está hospedado no hotel Nacional, em Campinas, e vai para Santa Bárbara D´Oeste, distante 45 quilômetros, duas horas e meia antes do jogo.