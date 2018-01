Barbarense tenta a 1ª vitória no mês O União Barbarense está há um mês sem vencer no Campeonato Paulista. A última vitória aconteceu no dia 26 de janeiro, contra o Guarani, por 2 a 0. E, pensando em acabar com este jejum, o time recebe o Santo André neste sábado, a partir das 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara. Com 9 pontos, em 15º lugar no campeonato, o Barbarense está próximo da zona de rebaixamento e o técnico Válter Ferreira já corre risco de demissão. Já o Santo André vive situação mais confortável - é o 4º colocado, somando 17 pontos. No Barbarense, o problema do técnico Válter Ferreira é a zaga. Carlinhos, está suspenso e Joel, com uma forte virose, foi vetado pelos médicos. Com isso, Du Lopes e Roni serão os titulares. No Santo André, o técnico Luiz Carlos Ferreira poderá contar com o retorno do lateral Alexandre, mas ele ainda é dúvida - disputa a posição com o meia Fumagalli, que seria improvisado na posição. O atacante Rafinha, expulso contra o América, está fora, assim como o zagueiro Da Guia, contundido. Mas o clima no Santo André está mais voltado para a Libertadores, já que a estréia acontece na quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Tanto que, o elenco passou a semana toda concentrado.