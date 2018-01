Barbarense tenta escapar da crise A quarta rodada da Copa do Interior será aberta, neste sábado, com o clássico regional entre União Barbarense e Internacional de Limeira, às 10h30, em Santa Bárbara d´Oeste. O jogo será transmitido, ao vivo, pela TV Record. O Barbarense, dirigido por Polozi, ainda não marcou nenhum ponto em três jogos. Se ele não vencer sua permanência no clube ficará difícil, apesar da disposição da diretoria em apenas preparar o time para o Campeonato Paulista de 2002. Além de algumas mudanças no time, o técnico vai alterar o esquema, encostando o 3-5-2 para voltar ao ortodoxo 4-4-2. Quarta colocada do Grupo Oeste, do qual o União Barbarense também faz parte, com cinco pontos, a Internacional busca o primeiro resultado positivo fora de seus domínios. O time é dirigido por Heriberto, ex-meia do São Paulo. Outros sete jogos completaram a rodada domingo, com início às 11h00. Confira os jogos da quarta rodada: Sábado 29/9 - 10h30 - União Barbarense x Internacional de Limeira; Domingo 30/9 - 11h00 - Portuguesa Santista x São Bento, Bandeirante x Comercial, Marília x Rio Preto, Mirassol x Noroeste, Nacional x Sãocarlense, Olímpia x Francana, XV de Jaú x Juventus . Classificação Grupo Leste 1) XV de Jaú 9 pontos, 2) Nacional e Juventus 6, 4) Inter de Limeira 5, 5) Portuguesa Santista e São Bento 4, 7) Sãocarlense e União Barbarense 0. Grupo Oeste 1) Francana 6 pontos, 2) Bandeirante, Mirassol e Marília 4, 5) Rio Preto, Comercial e Noroeste 3 e 8) Olímpia 1.