Barbarense tenta segurar o Palmeiras Ainda juntando os cacos da derrota para o Corinthians, por 3 a 1, o ameaçado União Barbarense não sabe ao certo como vai segurar o Palmeiras, nesta terça-feira à noite, no Parque Antártica. Com apenas 14 pontos e na 17ª posição, o time de Santa Bárbara só tenta achar uma maneira de evitar o rebaixamento para a Série A-2. O técnico Samarone, que faz sua segunda partida no time profissional, diz que os jogadores precisam manter a calma: "Não é hora para desespero porque perdemos para o clube (Corinthians) que tem mais estrelas no futebol brasileiro. Agora temos que manter a tranqüilidade para enfrentar o Palmeiras". Mesmo assim, o time deverá priorizar a marcação no esquema 4-4-2 e só explorar os contra-ataques. Para este jogo, o único desfalque será o ala Leonel, que cumpre suspensão por ter sido expulso. No seu lugar, Válter deve ser confirmado, mas o treinador não descartou a possibilidade de escalar um time mais ofensivo.