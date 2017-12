Barbarense traz reforço da Espanha A empresa suíça UB Corporation, co-gestora do futebol do União Barbarense, contratou o primeiro grande reforço para o Campeonato Paulista. Trata-se do lateral-esquerdo Cléber, que pertence ao Villarreal, da Espanha. Ele foi emprestado até o fim do Campeonato Paulista. "É um jogador versátil, pois também atua no meio-campo. Ele será cedido ao União, tendo inclusive os salários pagos pelo Villarreal", explicou o representante da UB no Brasil, o ex-jogador Marcos Lucena, o Magu, que tem bom relacionamento com o time espanhol. No ano passado, Cléber foi vendido pelo Santa Cruz ao Villarreal e, em seguida, defendeu alguns clubes da Europa e da América do Sul. Apesar da expectativa, o novo reforço ainda não deve estrear no próxima jogo do Barbarense no Paulistão, contra a Ponte Preta, domingo, em Campinas. Depois de empatar com o Corinthians sem gols, o time de Santa Bárbara tem 5 pontos no grupo 1 do campeonato.